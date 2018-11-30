بالفيديو.. زطشي:”أتفق مع بلماضي في هذه النقطة”

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي أنه يتفق مع الناخب الوطني جمال بلماضي في أن البطولة الوطنية ضعيفة.

وقال زطشي سهرة اليوم الجمعة في تصريحات حصرية لحصة “داخل ال18” في تلفزيون النهار.

“أتفق مع الناخب الوطني جمال بلماضي في أن البطولة الوطنية ضعيفة وليست في المستوى المطلوب لكننا نملك مواهب ولاعبين بفرديات رائعة في الجزائر”.

“عطال ،بن العمري ،بلايلي وبونجاح قاموا بتطوير أدائهم ومستواهم بعد رحيلهم عن البطولة الوطنية لذلك أصبحوا أساسيين في المنتخب”.

وختم زطشي:”لي عندو شهادة ميلاد S12 مرحبا به في المنتخب الوطني ويملك الحق في إرتداء قميص الخضر”.