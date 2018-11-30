بالفيديو.. زطشي:”غير راض على التحكيم وعقوبات صارمة مستقبلا”

أبدى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، عدم رضاه على مردود الحكام منذ بداية الموسم في البطولة الوطنية.

وصرّح زطشي حصريا لحصة “داخل الـ18”: “أنا المسؤول عن التحكيم الجزائري وغير راض على التحكيم منذ إنطلاقة الموسم، هنالك أخطاء كثيرة وهذا غير مقبول”.

مضيفا:”كاين حكام راهم معاقبين، علينا أن نكون أكثر صرامة لما يكون هنالك أخطاء خصوصا من جانب الحكام الدوليين”.

مشيراً:”في المرحلة الثانية من البطولة سنكون أكثر صرامة حتى لو أكملنا البطولة بالشبان، والأخطاء التي تؤثر على النتيجة شيء غير مقبول”.