عاجل

بالفيديو.. زطشي:”غير راض على التحكيم وعقوبات صارمة مستقبلا”

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. زطشي:”غير راض على التحكيم وعقوبات صارمة مستقبلا” خير الدين زطشي
بقلم وليد كويني

أبدى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، عدم رضاه على مردود الحكام منذ بداية الموسم في البطولة الوطنية.

وصرّح زطشي حصريا لحصة “داخل الـ18”: “أنا المسؤول عن التحكيم الجزائري وغير راض على التحكيم منذ إنطلاقة الموسم، هنالك أخطاء كثيرة وهذا غير مقبول”.

مضيفا:”كاين حكام راهم معاقبين، علينا أن نكون أكثر صرامة لما يكون هنالك أخطاء خصوصا من جانب الحكام الدوليين”.

مشيراً:”في المرحلة الثانية من البطولة سنكون أكثر صرامة حتى لو أكملنا البطولة بالشبان، والأخطاء التي تؤثر على النتيجة شيء غير مقبول”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com