بالفيديو..زطشي …شاهد ما شفش حاجة !

تحسر رئيس الفاف خير الدين زطشي لغياب رئيس الرابطة محفوظ قرباج عن اليوم الثاني من “سيمبوزيوم” الفاف لتجديد كرة القدم الجزائرية.

والغريب في الأمر أن رئيس أعلى هيئة كروية في البلاد لا يعرف سبب غياب رئيس الرابطة محفوظ قرباج الذي كان متواجدا في القاهرة في مهمة عمل.

وتنقل قرباج إلى القاهرة الأربعاء لحضور قرعة رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية الإفريقية بصفته عضو في لجنة تنظيم منافسات الأندية وإدارة نظام منح التراخيص النوادي.

ودائما في إطار خرجات زطشي الغريبة، أنه لم يكن مطلعا على قرار الفيفا التي منحت المنتخب الجزائري النقاط الثلاث من مواجهة نيجيريا بسبب إشراكها اللاعب المعاقب “عبد الله سيهو”

وتلقى زطشي الخبر عن طريق صحفي النهار الذي كان متواجدا في الندوة الصحفية ليتفاجئ رئيس بارادو بهذا الخبر الذي كان آخر من يسمعه في القاعة.