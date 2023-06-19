بالفيديو.. زيدان يذرف الدموع أمام كاميرات الإعلام الفرنسي لهذا السبب!

إنهار المدرب ولاعب كرة القدم الأسبق الفرنسي، زين الدين زيدان، أمام كاميرات الإعلام الفرنسية، في مشهد مؤثر.

وذلك بعد أن إختارته الجمعية الخيرية LE POINT ROSE، والمتخصصة في رعاية الأطفال المرضى باللسرطان كعراب لها، لرعايتهم وتوفير المساعدة للأطفال المرضى بالسرطان.

وصرح زيدان اليوم الإثنين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ببلدية إستر الفرنسية، لتقديمه رسميا كعراب للجمعية:”فخور جدا بإختياري كعراب لهذه الجمعية”.

وأضاف زيزو:”سأبذل قصارى جهدي لمساعدة هؤلاء الأطفال، وأسوء شيئ قد يحدث للإنسان هو خسارة طفل”.

كما تطرق زين الدين زيدان لتجربة عائلته العصيبة مع مرض السرطان، كونه سبق وأن خسر أخاه بسبب صراعه مع مرض السرطان.

كما أكد زين الدين زيدان، أن الجمعية قد إختارت الشخص المناسب بوضعها الثقة في شخصه بتعيينه كعراب لها.

يجدر الإشارة، تعد هذه الجمعية “LE POINT ROSE”، ثاني جمعية تعين زيدان كعراب لها، بعد جمعية “L’association ELA”، سنة 2000، والتي تحارب المرض النادر والإضطراب الوراثي “حثل المادة البيضاء”.