بالفيديو.. سبورتينغ لشبونة يُقدم سليماني بطريقة خاصة !

قدم اليوم الخميس فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، النجم الدولي الجزائري الجديد، إسلام سليماني العائد إلى بيته القديم بعد سنوات طويلة.

تقديم رأس الحربة سليماني القادم من فريق أولمبيك ليون الفرنسي جاء بطريقة خاصة من خلال فيديو نُشر على حساب “التويتر”.

وأظهر الفيديو ابن مدينة عين البنيان سليماني وهو يلتقي بحارس العتاد لسبورتينغ الذي يعرفه منذ فترته الأولى في سبورتينغ لشبونة.

وعانق سليماني حارس العتاد بحرارة كبيرة تُؤكد شوقه للعودة للتألق بألوان سبورتينغ لشبونة الذي عاد إليه في الميركاتو الشتوي المنقضي.

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أعلن فريق أولمبيك ليون الفرنسي سهرة اليوم الإثنين عن رحيل النجم الدولي الجزائري، إسلام سليماني، بصفة رسمية.

فريق “لوال” كشف عبر بيان رسمي على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” عن فسخ عقد سوبر سليم.

وأضاف الفريق الفرنسي أن إدارة “لوال” اتفقت بالتراضي مع ابن عين البنيان على نهاية مغامرته.

وختم البيان بأن سوبر سليم تعاقد رسميا مع فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

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لن ينتقل الدولي الجزائري، إسلام سليماني للهلال السعودي، خلال الساعات القليلة المتبقية من الميركاتو الشتوي، عكس ما تم تداوله مؤخرا.

وأغلق الهلال ملف سليماني، بعد أن ضمن خدمات الهداف النيجيري، أوديون إيغالو، لينسحب من المفاوضات مع محارب الصحراء.

ولا يزال “سوبر سليم” مرتبطا بعقد مع ليون، لغاية صيف 2022، ولكن إدارة هذا الأخير لا تعارض فسخه بالتراضي.

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يبدو أن النجم الدولي الجزائري، إسلام سليماني، قريب جدا من ترك فريقه الحالي، أولمبيك ليون، الفرنسي.

“سوبر سليم” لن يتواجد في قائمة “لوال” المعنية بمواجهة أولمبيك مارسيليا المُقررة سهرة غدا الثلاثاء.

وبعد اعلان نادي أولمبيك ليون لقائمة اللاعبين كشف أسباب غياب بعض الأسماء لكنه لم يذكر سبب غياب سليماني.

ومن المنتظر أن يلتحق ابن مدينة عين البنيان بفريقه السابق سبورتينغ لشبونة البرتغالي في الساعات القادمة.

https://www.youtube.com/watch?v=IM4K7QJ3WW4 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور