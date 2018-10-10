بالفيديو.. سرقة علبة الصدقة مخصصة لمساعدة مرضى السرطان بباتنة

أقدم شخص على سرقة علبة مخصصة للصدقة، لمساعدة مرضى السرطان من محل لجزار في باتنة.

وأظهر فيديو متداول عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك”، شابا دخل إلى جزار وقام بسرقة علبة مخصصة للصدقة كانت موضوعة فوق “الفريغو”.

حيث دخل الشاب إلى المحل في المرة الأولى وحاول أخذ العلبة، لكنه تردد وخرج، لكنه عاد بعدما تأكد من عدم وجود صاحب المحل وقام بسرقة العلبة.

وحسب الفيديو فغن الحادثة وقعت يوم 29/09/2018، حيث أن كاميرا المحل قامت بتوثيق السرقة.