بالفيديو.. سفيان بوفال يختار أفضل لاعب عربي وإفريقي في التاريخ

قال لاعب المنتخب المغربي ، والريان القطري، سفيان بوفال، أن لاعب المنتخب الوطني رياض محرز أفضل لاعب عربي في التاريخ.

وفي آخر ظهور لنجم منتخب أسود الأطلس، بوفال عبر قناة الكأس القطرية، أمس الأحد، أجاب عن سؤال بخصوص أفضل لاعب عربي في التاريخ:”نظرا لإنجازاتهما في السنوات الأخيرة سأقول صلاح ومحرز”.

وتابع المتحدث:”وإذا كان علي الإختيار بين اللاعبين سأختار رياض محرز، وجورج وياه هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة الإفريقية”.

وأوضح ذات المتحدث:”أفضل لاعب عربي حاليا محمد صلاح، وأفضل لاعب إفريقي حاليا هو مهاجم نابولي أوسمين.