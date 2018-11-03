بالفيديو.. سكان ورقلة يعطون درسا آخرا في طريقة الإحتجاج

قام صبيحة اليوم السبت، سكان ولاية ورقلة ودوائرها، بوقفة إحتجاجية سلمية لمطالبة السلطات المعنية بترقية التنمية الإجتماعية و الإقتصادية بالمنطقة.

حيث إجتمع المحتجون بساحة ”وردة الرمال” بوسط المدينة، رافعين عديد الشعارات.

أين طالب سكان الولاية بتحسين الظروف الإجتماعية والإقتصادية بما يضمن تحسين الإطار المعيشي لهم.

كما أعطى المحتجون في هذا اليوم درسا حضاريا آخر في طريقة الإحتجاج عن حقوقهم، أين رفعوا شعارات التي تثبت أنهم مسالمين.

وأن الجزائر وإستقرارها قبل كل شيء، بالرغم من آلاف المشاركين الذين تمسكوا بالسلمية منذ بدايتها إلى نهاية الوقفة.

حيث غادر المحتجون ساحة الإحتجاج بكل هدوء، ولم تسجل أي تجاوزات، أملين أن يسمع صوتهم.