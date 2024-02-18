بالفيديو.. سليماني يبصم على أول تمريرة حاسمة مع ناديه الجديد

قاد الدولي الجزائري، إسلام سليماني، ناديه الجديد ميشيلن البلجيكي، أمس السبت، للعودة بفوز ثمين لدى مواجهته لحامل اللقب رويال أنتويرب.

وحسم ميشيلن المواجهة المندرجة ضمن الجولة الـ 26 من الدوري البلجيكي. بهدف من دون مقابل عن طريق كريم مرابطي، بتمريرة حاسمة من هداف الخضر إسلام سليماني، في الدقيقة الـ 57.

وترك سليماني، الذي شارك لأول مرة كأساسيا مع ميشيلن. أرضية الميدان في الدقيقة الـ 70، تحت تصفيقات جماهير ناديه، بعد المستويات القوية التي قدمها.

وهو الذي اكتفى في الجولة السابقة أمام جينك، بالمشاركة بديلا في آخر 31 دقيقة، في لقاء انتهى على وقع التعادل الايجابي بهدف لمثله.