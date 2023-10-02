بالفيديو.. سليماني يقود كوريتيبا للفوز لأول مرة منذ 8 مباريات

قاد الدولي الجزائري إسلام سليماني، أمس الأحد، فريقه كوريتيبا البرازيلي لتحقيق الفوز لأول مرة منذ 8 مباريات في الدوري المحلي.

في مباراة فريقه كوريتيبا أمام أتلتيكو برانينسي، والتي بصم فيها الهداف التاريخي للخضر على الهدف الأول لصالح فريقه في اللقاء الذي إنتهى بثنائية مقابل هدف.

ونال “السوبر سليم” تنقيط 7.5 في المواجهة، بعد أن شارك أساسي لغاية الدقيقة 69 من الشوط الثاني، وسدد مرتين داخل الإطار.

كما بلغت نسبة نجاح تمريراته بـ57%، فاز بـ7 صراعات ثنائية من أصل 10 وقام بإسترجاع كرة واحدة من الخصم.

يجدر الإشارة، رفع المهاجم إسلام سليماني رصيده التهديفي مع فريقه لثلاث أهداف بعد أن بصم على تمريرة حاسمة أمام باهيا في الجولة 23.

وسجل هدف أمام ساوباولو في الجولة 24، وهدف في لقاء الأمس، أمام أتلتيكو برانينسي.