بالفيديو.. سماء الإمارات تصدح بتلاوة عطرة للقارئ الجزائري عبد العزيز سحيم

قام القارئ الجزائري عبد العزيز سحيم بإمامة المصلين في صلاتي التراويح والتهجد بمسجد آمنة بنت أحمد الغرير. بإمارة عجمان بالإمارات العربية المتحدة.

وانتشر فيديو القارئ عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث صنع الحدث بصوته الشجي، حيث حرك مشاعر الملايين.

وكان المقرئ قد حل بدولة الإمارات بدعوة من حاكم إمارة عجمان بدولة الامارات. حيث قام بإمامة صلاة التروايح والقيام يوم أمس الأربعاء.

وجاء في منشور لمجالس الذكر، مساء الثلاثاء، على فيسبوك إن القارئ عبد العزيز سحيم يتجه إلى دولة الإمارات. لإمامة الناس في آخر ليالي الشهر الفضيل. وهذا بدعوة من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

ونشرت صفحة رمضان عجمان، مساء الثلاثاء، إعلانا عبر حسابها على تويتر. جاء فيه “انتظرونا مع القارئ عبدالعزيز سحيم. حيث يؤم القارئ الجزائري جموع المصلين في صلاة التراويح والتهجد بإمارة عجمان بمسجد آمنة الغرير رحمها الله”.