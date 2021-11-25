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الرياضة

بالفيديو.. سوداني يستعد لكأس العرب بثنائية في مرمى الفتح

بقلم يونس رزيق
بالفيديو.. سوداني يستعد لكأس العرب بثنائية في مرمى الفتح
اللاعب الجزائري العربي هلال سوداني
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وقع اللاعب الدولي الجزائري العربي هلال سوداني ثنائية في مباراة اليوم التي جمعت ناديه ضمك بنادي الفتح في إطار الجولة الـ13 من الدوري السعودي.

وسجل العربي هلال سوداني هداف التعادل في الدقيقة الـ11 ليضيف الثاني في الدقيقة الـ15، قبل أن يعادل نادي الفتح النتيجة في الدقيقة الـ19 بتمريرة حاسمة من اللاعب الجزائري بن دبكة.

ووصل مهاجم المنتخب الوطني العربي هلال سوداني لهدفه الرابع بقميص نادي ضمك بعد مشاركته في 10 مباريات كأساسي.

وتزامنت ثنائية سوداني في مرمى فريقه السابق الفتح مع عيد ميلاده الـ34.

رابط دائم : https://nhar.tv/aCzcg
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