بالفيديو.. سيدة تجبر طفلها على تسلق بناية مُعرِّضة حياته للخطر

ألقي القبض على سيدة مصرية، بعدما ظهرت في مقطع فيديو وهي تجبر طفلها على الوقوف في نافذة للتسلل إلى بلكونة مجاورة، معرِّضةً حياته للخطر.

وحسب موقع “اليوم السابع”، ألقت إدارة مباحث الجيزة بالعاصمة المصرية القاهرة، القبض على الأم بعد تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغ ضد المتهمة.

وأوضح الفيديو السيدة وهي تقوم بدفع طفل من شباك إحدى الشقق بالطابق الثالث، لبلكونة الشقة المجاورة.

وقالت السيدة لمكتب التحقيقات أنها حال عودتها من عملها، فوجئت بقيام أحد أولادها بغلق الشقة ، فأجبرت إبنها على التسلق لفتح باب الشقة من الداخل.

إلا أنه لم يتمكن من ذلك وكاد أن يسقط، فقامت بسحبه وتعدت عليه بالضرب.

الأمر الذي حبس أنفاس الطفل وظل يبكي ويتوسلها طيلة الفيديو، بينما الأم كانت في حالة غضب ولا مبالاة.

وقالت المتهمة أنها لم تنوي ايذاء إبنها، أو تعريض حياته للخطر، بل كانت تنوي إجباره على فتح الشقة.

لكن عقب فشله في التسلل لشرفة الشقة اعتدت عليه بالضرب، ثم اضطرت لكسر باب شقتها للدخول.

ولم تكن الأم تعلم أن هناك مقطع فيديو منتشر على الفيسبوك، أو أن أحدهم قدم بلاغا ضدها.