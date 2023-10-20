بالفيديو.. سيدة مصرية تعطي الإعلام الغربي درسا أمام معبر رفح

أعطت سيدة صحفيي وسائل الإعلام الغربية درساً لن يسوه في المهنية على معبر رفح.

وقالت السيدة المصرية “قولوا الحقيقة، وغطوا ما يحصل بصدق، نحن نعيش الآن نتيجة انحيازكم. يا من تدعون الدفاع عن حرية التعبير في بلدانكم”.

ويواصل الشباب هتافهم بساحة معبر رفح من الجانب المصري، مطالبين بفتح المعبر. وردد المتظاهرون بالروح بالدم نفديك يا أقصي ، افتحوا معبر رفح، ادخلوا المساعدات، تحيا مصر، مصر مع أهل غزة.

وشدد المرابطون امام معبر رفح على بذل الجهود لايصال المساعدات الى ابناء غزة، واعلنوا بانهم مرابطون حتى الاغاثة.

وقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمة أمام معبر رفح. أن شاحنات الإمداد يجب أن تدخل غزة بأسرع وقت.

وقال غوتيريش، الجمعة، إن أكثر من مليوني شخص دون ماء أو طعام أو وقود في قطاع غزة. مشددا على أن إدخال المساعدات هو الفارق بين الحياة والموت للكثيرين في غزة.

وأضاف أن الأمم المتحدة تتصل بكافة الأطراف من أجل رفع الشروط والقيود التي تحدد دخول المساعدات.

وأكد أنه من الضروري العمل على دخول الشاحنات يوميا إلى غزة لإغاثة السكان هناك على نحو مستمر. ملمحا إلى أهمية حل أزمة الوقود لحركة شاحنات الإغاثة.

وعلق: “ينبغي ضمان وجود ما يكفي من الوقود في غزة لتوصيل المساعدات”.