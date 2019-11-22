أقدمت شابة على صفع عون أمن دفاعا عن والدها المقعد على كرسي عقب منعهم من الدخول إلى مدينة سبتة بالحدود المغربية الإسبانية.

وأظهر الفيديو المتداول عبر صفحات التواصل كيف أسقط عون الأمن والد المرأة المقعد أرضا وسط صراخ إبنته وأمرهم بمغادرة المكان.

كما كشفت اللقطات المصورة إشتباك الشابة مع عون الأمن الذي منعها هي ووالدها من دخول مدينة سبتة الحدودية.

وحسب ماتم تداوله، فإن الشابة حامل في شهرها الخامس قامت بصفع عون الأمن، احتجاجا على المعاملة غير الإنسانية لوالدة.

هذا وقد تم توقيف الإمراة بتهمة إهانة موظف بالزي الرسمي اثناء تأدية مهامه، فيما تضامن معها جمعيات حقوقية، مطالبة بإطلاق سراحها.