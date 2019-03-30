بالفيديو .. شاب يخترق موكب وحرس الملك محمد السادس بسرعة البرق

أظهر فيديو لموكب الملك المغربي محمد السادس اليوم بالرباط، هجوم أحد الشباب على موكبه ومحاولة الوصول إليه وسط ارتباك الحرس.

وانطلق الشاب من بين الجماهير التي كانت في استقبال موكب الملك رفقة ضيفة، البابا فرنسيس، بسرعة فائقة مخترقا رجال الأمن.

ووصل الشاب للملك ولم يبق بينه وبين سيارته شيء، قبل تدخل الحرس الشخصي الذين أوقفوه في آخر لحظة.

وبيّن الفيديو كيف انحرف سائق الملك بالسيارة قليلة هروبا من الشاب، الذي كانت انطلاقته كالسهم، ولولا عدد الحراس الذين

تهجموا عليه من كل مكان في اللحظة الأخيرة لانقض على الملك، بحيث يجهل السبب الذي دفع بالشاب لهذا الفعل.