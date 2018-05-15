بالفيديو .. شاب يطلق كلبيه على لاجئ سوري بألمانيا

تعرضت عائلة سورية بألمانيا إلى وابل من الشتائم العنصرية منطرف شاب قبل أن يطلق على رب الاسرة كلبين في ماغديبرغ بساكسونيا أنهالت.

وحسب مجلة فوكس الالمانية فقد هاجم كلبين شرسين رب أسرة سوري 29سنة وقاما بعضه ما سبب له إصابات وصفت بالخطيرة .

وأفادت الشرطة أن شاب بيلع من العمر 23 سنة وجه كلمات عنصرية لعائلة سورية مرت بجانبه .

وعندما حاول رب العائلة حماية أسرته أطلق عليه المهاجم كلبيه، حيث أصيب بإصابات إستدعت نقله للمستشفى.

كما قامت الشرطة بحجز الكلبين ونقلهما لملجأ خاص دون إعتقال الشاب العنصري .