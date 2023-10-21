بالفيديو.. شايبي يقود آينتراخت لـ”ريمونتادا” مثيرة أمام هوفنهايم

بصم اليوم السبت، الدولي الجزائري، فارس شايبي، على تمريرين حاسمتين في الشوط الأول من المباراة التي تجمع فريقه بالمضيف هوفمنهايم، ضمن الجولة الـ 8 من البوندسليغا.

ونجح شايبي، في قيادة ناديه لتحقيق “ريمونتادا” مثيرة، خلال المرحلة الأولى. بعدما تقدم أصحاب الديار بهدف في الدقيقة 4، وعدّل المصري عمر مرموش. النتيجة في الدقيقة 12. قبل أن يمنح لاعب الخضر، في الدقيقة 23 تمريرة الهدف الثاني لزميله أنسغار كناوف، وعاد في الدقيقة 45+2، لتقديم تمريرة الهدف الثالث للتونسي الياس سخيري.

وتعد هذه المرة الأولى التي يصنع فيها لاعب الخضر أهدافا في “البوندسليغا”. بتقديمه تمريرتين والثالثة بألوان آينتراخت، بعدما دشن صناعة الأهداف. بمناسبة افتتاح لقاءات الفريق في دور مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي. أمام أبردين الإسكوتلندي، يوم الـ 21 سبتمبر الماضي.

Le une deux avec Skhiri est magnifique et deuxième passe décisive de Farès Chaïbi 🇩🇿🇩🇿🇩🇿💪pic.twitter.com/WOHfYGwDj4 — ABADA Abdelkader 🇩🇿🇩🇿 (@ABADAAbdelkader) October 21, 2023