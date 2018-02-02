بالفيديو.. شرطي يطلق النار على شاب داخل المحكمة  

أقدم شرطي كندي على إطلاق النار على شاب داخل المحكمة أمام أمه حاول الهروب من القاعة، أثناء النطق بالحكم عليه.

وكشفت الشرطة أن الشاب ستيفن بيرتراند 18 سنة حاول الخروج من المحكمة متحججا بحجته لشراء بعلبة السجائر.

وحاول الشرطي صده ضربه بعصا فرد عليه الشرطي بلإطلاق النار أين أصابة على مستوى الرأس.

وتم نقل الشاب على جناح السرعة للمستشفى ولحسن الحظ الرصاصة لم تصب عينه ولادماغه وإستقرت في رقبته، ويتماثل للشفاء

ونقل الشاب على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أكد الأطباء أن حالته مستقرة.

وأن الرصاصة، وبشكل عجيب، لم تصب عينه ولا دماغه واستقرت في رقبته، وضعه الصحي مستقر، ويتماثل للشفاء.