بالفيديو.. شعيبي هدافا ويقود تولوز للتأهل إلى الدور المقبل من كأس فرنسا
بقلم عزيز طالبي
تمكّن الفرانكو جزائري فارس شعيبي من قيادة فريقه تولوز للتأهل إلى الدور المقبل من كاس فرنسا على حساب ريمس.
كما سجّل فارس شعيبي الهدف الثاني في مباراة اليوم، و كان مساهما بشكل فعال في التأهل الكبير الذي حقّقه تولوز.
ويعتبر صاحب 20 سنة مكسبا كبيرا ومن أهم المواهب الصاعدة في سماء الكرة الأوروبية.
كما يعتبر شعيبي احد اللاعبين المحتمل انضمامهم إلى المنتخب الوطني في قادم الأيام، إلى جانب عدد من اللاعبين الناشطين في مختلف البطولة الأوروبية.
🇩🇿l GOLAAAASSOOOO ENCORE POUR NOTRE PÉPITE FARES CHAÏBI !! 💎
هدف فارس شعيبي في مباراة ثمن نهائي كأس فرنسا أمام ريمس pic.twitter.com/UlCrXB8vri
— Merzouk Hamidi (@MerzoukHamidi) February 8, 2023
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