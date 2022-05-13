بالفيديو.. شيرين أبو عاقلة تشيع إلى مثواها الأخير في جنازة مهيبة

شيعت اليوم الجمعة، شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، التي اغتيلت برصاص قنّاص إسرائيلي. أثناء تغطيتها اقتحامات مخيم جنين يوم الأربعاء إلى مثواها الأخيرة.

وشيع آلاف الفلسطينيين شيرين أبو عاقلة إلى مثواها الأخير في مقبرة جبل صهيون بالقدس المحتلة. حيث ووري جثمانها الثرى في إلى جانب والديها.

وقبل ذلك نُقل جثمان الراحلة إلى كنيسة الروم الكاثوليك في القدس المحتلة. حيث بدأت مراسم التشييع هناك ثم نقلت إلى مقبرة جبل صهيون في القدس المحتلة لتوارى الثرى.

وقد منع الكيان الصهيوني، ظهر اليوم الجمعة إخراج جثمان الإعلامية شيرين أبو عاقلة من المستشفى الفرنسي.

وحسب الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد قمع الاحتلال الصهيوني مسيرة التشييع وضرب المشيعين. ثم توجه الى الأشخاص الذين كانوا يحملون نعشها وقاموا بضربهم إلى أن سقط جثمانها.

كما اقتحمت شرطة الاحتلال الصهيوني السيارة التي تنقل جثمان شيرين ونزعت العلم الفلسطيني عن الجثمان.

واستشهدت، يوم الأربعاء، مراسلة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص الإحتلال الإسرائيلي الصهيوني، أثناء تغطيتها لاقتحامه جنين بالضفة الغربية المحتلة.

كما أشارت شبكة الجزيرة، في بيان لها، أن “الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني أقدم وبدم بارد على اغتيال مراسلتنا شيرين أبو عاقلة”. تابعة “هذه الجريمة مفجعة تخرق القوانين والأعراف الدولية”.

في حين، أدانت شبكة الجزيرة، “هذه الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته”. وأضافت “نحمل الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة شيرين”.

كما طالبت شبكة الجزيرة الإعلامية المجتمع الدولي بإدانة ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي لتعمدها استهداف وقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة.

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