بالفيديو.. شيوخ الزوايا يدعون إلى المشاركة بقوة في الرئاسيات المقبلة

دعى شيوخ الزوايا ومقاديمها، والقائمين على المدارس القرآنية الجزائريين إلى المشاركة بقوة في رئاسيات 12 ديسمبر المقبل.

وثمن شيوخ الزوايا المشاركين في الأسبوع الوطني للقران الكريم الـ21 في سطيف في بيان لهما أن، ما تحلى به المجتمع الجزائري شعبا وقيادة وجيشا من وعي وتبصر وإدراك بحقائق الأمور.

وقال الشيوخ ان إدارة المرحلة الحساسة التي تمر بها الجزائر بحكمة وتبصر تجاه ما يحاك في إستهداف أمن واستقراره.

ودعى الشيوخ إلى تغلي مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار في اختيار ولي أمر يسوس الناس ويرعى مصالحهم.