بالفيديو.. طائرة إيرباص تمزق ذيل طائرة إقليمية

وقع حادث بين طائرة إيرباص 350 وطائرة بومباردييه CRJ 900. في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا، أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم.

أثناء السفر، اصطدمت طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز إيرباص A350 بجناحها بذيل طائرة إقليمية. وهي بومباردييه CRJ 900 من شركة إنديفور إير.

ووقع الحادث عند تقاطع ممرين في مطار هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا، أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم.

كما ألحق الاصطدام أضرارا بجناح طائرة الإيرباص التي كان يستقلها 221 راكبا. وكان على متن الطائرة بومباردييه 56 شخصًا.

ووفقا لشركة دلتا إيرلاينز، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات في هذا الوقت.

وتم نقل ركاب إحدى الطائرات بالحافلة من مكان الحادث إلى الردهات.

وقال المطار في بيان إن الطائرة الثانية تحركت بقوتها الذاتية إلى صالة المغادرة حيث سينزل الركاب عند بوابة صعودهم.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها ستحقق في الحادث.