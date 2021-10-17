بالفيديو.. طائرة مصرية تتعرض لكارثة عند الهبوط

تعرضت طائرة تابعة لشركة فلاي إيجيبت المصرية لمشكلة فنية خطيرة أثناء هبوطها في مطار كلوج نابوكا في رومانيا.

وانفجرت إطارات طائرة بوينج 737-700 عند هبوطها. حيث كان من الممكن أن يكون للحادث نهاية مأساوية.

وبحسب وسائل الإعلام المصرية، فقد انفجرت 4 إطارات للطائرة. وأضاف المصدر ذاته أن رئيس هيئة الطيران المدني أشرف نوير أمر بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

وفوجئ الطاقم بتفجير الإطارات في لحظة حرجة مثل الهبوط، وتمكن من الحفاظ على توازن الطائرة وهبطت في النهاية بسلام.

وعاش 113 مسافرا أوقات عصيبة على متن طائرة بوينج 737-700 التابعة لشركة فلاي إيجيبت.

واستطاعت الطائرة العودة إلى مصر بعد أن دعتها السلطات الرومانية إلى المغادرة دون ركاب.