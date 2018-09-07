بالفيديو.. طعن مرشح للرئاسيات البرازيلية خلال حملته الإنتخابية!!

خضع المرشح “جايير بولسونارو” الذي يتصدّر إستطلاعات الرأي في الإنتخابات الرئاسية البرازيلية التي ستجري شهر أكتوبر المقبل، لجراحة عاجلة، أمس الخميس.

حيث تعرض المرشح للطعن على مستوى البطن أثناء حملته الانتخابية. وحسب المستشفى، فإن “بولسونارو 63 عاما”، أصيب في الأمعاء وباتت حالته “مستقرة”.

وصرح متحدث بإسم الشرطة العسكرية في ولاية “ميناس جرايس”، تم توقيف المشتبه فيه، وهو رجل يبلغ من العمر 40 عاما، كان يحمل سكينا ملفوفا بقطعة قماش، تم إعتقاله على الفور.

ووفقا للعديد من المواقع الإخبارية، فإن المهاجم مناضل سابق في حزب يساري.