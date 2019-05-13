بالفيديو.. طليق ميغان ماركل يتزوج مليونيرة!

تداولت صفحات التواصل الإجتماعي، خبر اقتران الزوج السابق لدوقة ساسيكس “ميغان ماركل”، بإبنة المليونير الشهير، “ستانفورد كورلاند”.

وحسب صحيفة “ديلي ميل”، فإن حفل زفاف تريفور إنجلسون “42 عاما”، وعروسه تريسي كورلاند “31 عاما”، أقيم في منتجع “Rosewood Miramar Beach”، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

و”تريسي” هي إبنة ووريثة المليونير، “ستانفورد كورلاند”، الذي حقق ثروته أثناء الأزمة الاقتصادية عام 2008.

وأعلنت الممثلة الأمريكية “ميغان ماركل”، الطلاق من المنتج الهوليوودي “تريفور إنجلسون”، عام 2013.

وجاء طلاق ماركل، بسبب الجدل المكثف المرتبط بالتصوير في المسلسل التلفزيوني “Suits”.