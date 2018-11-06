بالفيديو.. طمار: وزعنا 4.1 مليون منذ 1999 و295 ألف سكن من جانفي إلى أكتوبر 2018

كشف وزير السكن والعمران عبد الواحد طمار أنه منذ سنة 1999 الى سنة 2018 تم توزيع 4.1 مليون سكن.

منها 295 ألف سكن تم توزيعه خلال الفترة الزمنية الممتدة من جانفي الى 27 أكتوبر 2018.

كما سجل 22565 عملية توزيع السكنات بجميع الصيغ منذ سنة 1999 الى اليوم.

ويتم مواصلة عملية انجاز مدينة سيدي عبد الله وبوينان واستكمال اعادة تأهيل المدن عبر القيام بإعادة ترميم البنايات القديمة.

وتم تخصيص 55 مليار دينار كشطر اولي للتكفل بالشبكات المختلفة لما يقارب 130 ألف سكن من اصل 137500 سكن منتهية.

التي تنعدم بها التهيئة عبر الوطن.

5 مليار لتهيئة ما يقارب 18 ألف قطة ارض في اطار التجزئات الاجتماعية، 10 مليار لتهيئة 34200 سكن ريفي مجمع.

المبلغ المقترح من طرف القطاع للمدن الجديدة والاقطاب 191 مليار دينار ، رخصة البرنامج ضمن قانون المالية 5.16 مليار.

قال الوزير انها حصة ضعيفة تقدر بـ 2.70 بالمائة ستوزع بين تهئية المدينة الجديدة على منجلي وعين النحاس.