بالفيديو: ظهور دبابات TERMINATORS الرمال في صحراء الجزائر  

كشف موقع سبوتنيك الروسي عن فيديو يظهر لقطات منخفظة الجودة 3 مركبات قتالية. لدعم الدبابات bmpts والمعروفة بـ دبابات TERMINATORS الرمال تتحرك بين كثبان الرمال في صحراء الجزائر.

وحسب ذات الموقع فقد ظهرت هذه الدبابة في الجزائر السنة الماضية ليتم بعد ذلك تسريب صورة مموهة “رملي” التي تم تعديلها في الجزائر.

وأضاف ذات الموقع ان مدافع الدبابة مزودة برشاشة عيار 30 ملم .واثنين من قاذفات القنابل الآلية AG-17Dفعالة ضد المركبات المدرعة ذات الأسلحة والقوى العاملة المختلفة.

كما يمكن للبنادق استخدام مجموعة متنوعة من الذخيرة، بما في ذلك المقذوفات لتدمير أنواع معينة من الأهداف الجوية. ويتواجد على كل جانب من البرج قاذفات صواريخ أتاكا المضادة للدبابات يصل مداها إلى 6 كلم.