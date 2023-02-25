بالفيديو.. ظهور مفاجئ لحفرة عملاقة في تركيا

أثارت حفرة عملاقة ظهرت في منطقة الرشادية في قونية بتركيا، مخاوف السكان، من احتمال ارتباطها بالزلزال والهزات التي تضرب البلاد.

ويبلغ مساحة الحفرة 1400 متر بعمق 12 مترا وقطر 37 مترا، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية.

وأثارت الحفرة التي ظهرت بشكل مفاجئ حيرة السكان. وقد تواصلت الوكالة التركية مع مدير مركز الحفر للأبحاث والتطبيقات في جامعة قونيا التقنية فتح الله أرك، للحديث عن طبيعة الحفرة.

وقال أرك: “يقول المواطنون إن حفرة جديدة تشكلت أمس في كارابينار.. راجعنا المنطقة لتفحص الحفرة ولم نتمكن من العثور على رابط بينها وبالزلزال الذي حدث اليوم. أو الزلزال الكبير الذي وقع في السادس من فبراير”.

وأضاف أن “الحفرة هنا تشكلت من قبل وظهرت للعيان بعد حوالي 20 يوما من الزلازل الكبيرة. لذا فإن هذه الحفرة لا علاقة لها بالزلازل الكبيرة السابقة أو الزلزال الحالي.. بتعبير أدق ربما كانت هذه الحفرة جاهزة للانهيار وربما يكون لها تأثير.. ربما حدث ذلك أيضا أثناء الزلزال”.

وتابع ذات المتحدث: “ربما انهار سطح هذه الحفرة المشكلة سابقاً بفعل الزلزال مع الاهتزاز الذي حصل. نعم يمكن ربط حصول الحفر مع الزلزال في بعض الأماكن. لكننا لم نجد هنا أي دليل واضح على حصولها بسبب الزلزال”.