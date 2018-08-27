بالفيديو.. عارض أزياء أمريكي يقتل مشردا !!

أقدم عارض أزياء أمريكي،يدعى هيفو غوانزاليس، على قتل متشرد اقترب منه لطلب المال، في ميامي ولاية فلوريدا.

ويظهر فيديو رصدته كاميرا محطة البنزين، بميامي الأمريكية حيث توقف عارض الأزياء للتزود بالبنزين قبل ان يقترب منه مشرد لطلب المال منه.

إلا أن غوانزاليس، استخدم عصا صيد ليضرب به المتشرد، الذي يدعو بيدرو كروز، وهذا بعد مشادات بينهما، إثر رفض الأول تقديم المال.

وبعدما انتهى من ضرب المشترد حتى الموت، هرب مسرعا بسيارته رباعية الدفع، وكان برفقته رجل.

ووجه إلى عارض الأزياء اتهام بالقتل العمد، ويواجه عقوبة السجن يصل إلى 10 سنوات كاملة، في حال تمت إدانته.

وأرجع الجاني فعلته إلى الدفاع عن نفسه بعدما وجد نفسه في خطر حسبه، بينما أكد محاميه أن عارض الأزياء ليس رجلا عنيفا.