بالفيديو.. عاصفة مدمرة تضرب فرنسا وتغرقها في الظلام

تسببت عاصفة سياران التي ضربت فرنسا الليلة الماضية ولا تزال مستمرة إلى غد الجمعة. في أضرار جسيمة لشبكة توزيع الكهرباء العامة في الجزء الشمالي الغربي من البلاد. حيث سقطت أشجار على خطوط الكهرباء، وتمزقت أبراج الكهرباء والكابلات.

ويشير إنيديس إلى أنه في الساعة السابعة صباحًا هذا الصباح، كان 1.2 مليون شخص بدون كهرباء. بما في ذلك 780 ألفًا في بريتاني.

وجاء في بيان صحفي أن “3000 موظف ومقدمي خدمات تم تعبئتهم مسبقًا على استعداد للتدخل. بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، لإعادة الكهرباء في أسرع وقت ممكن إلى المناطق المتضررة”.

كما كان للرياح والعواصف العنيفة التي تتابعت طوال الليل تأثير في سقوط العديد من الأشجار والفروع وخطوط الكهرباء. والهاتف عبر شبكة الطرق بأكملها على الأرض.

بالنظر إلى حالة الطرق التي تعوقها العديد من العوائق والمخاطر التي قد يتعرض لها سائقو السيارات عند استخدام شبكة الطرق. لا سيما بسبب تساقط الأشجار الذي لا يزال من الممكن حدوثه. قرر محافظ فينيستير حظر جميع حركة المرور على طريق المقاطعة بأكمله الشبكة (الطرق المحلية والبلدية والإدارية والوطنية).

كما سيتم رفع هذا الحظر تدريجياً مع تقدم عمليات التطهير، والتي يتم من أجلها تعبئة كافة الموارد الهامة.

ويتم تعبئة أجهزة إنفاذ القانون ورجال الإطفاء بشكل مشترك. لدعم إعادة فتح الطرق وتقديم المساعدة والإغاثة للسكان وإنفاذ تدابير الحظر المعمول بها.