بالفيديو.. عبدلي يسجل ثالث أهدافه في “الليغ1”

بصم الدولي الجزائري، ولاعب نادي أونجي الفرنسي، حيماد عبدلي، اليوم السبت، على هدف جديد في الموسم الجاري من “الليغ1” الفرنسية.

ونجح لاعب “الخضر” في افتتاح باب التسجيل، لصالح ناديه أونجي، في الدقيقة الـ 7، من المواجهة الجارية حاليا، برسم الجولة الـ 9، أمام الضيف سانت ايتيان. الذي نجح في تعديل النتيجة عند الدقيقة 16.

وبفضل هذا الهدف، رفع عبدلي، رصيده من الأهدافع مع أونجي، إلى ثلاثة، خلال 9 مشاركات جميعها كأساسي.