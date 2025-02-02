بالفيديو.. عمورة يقود فولسبورغ لتعادل مثير أمام مواطنه شايبي 

قاد الدولي الجزائري محمد أمين عمورة فريقه فولسبورغ للعودة بالتعادل الإيجابي أمام نادي فرانكفورت الذي ينشط له الدولي الجزائر فارس شايبي.

وشارك عمورة في الهدف الوحيد لناديه فولسبورغ، أين سجله بطريقته الخاصة، لكن الموقع الرسمي لـ “البوندسليغا” احتسب الهدف لمدافع فرانكفورت ضد مرماه.

وعرفت المباراة مشاركة عمورة أساسيا، في حين تواجد شايبي في بنك الاحتياط.

وجرى قبيل فترة المباراة بدقائق، لقاء خاص و حار بين شايبي و عمورة، وحديث خاص، ما يؤكد العلاقة الجيدة بين الطرفين سواء في ألمانيا أو المنتخب الوطني.

c إضغط عل

ى الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]