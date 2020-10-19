بالفيديو.. “عناق” يُنهي قضية شتم والدة مبولحي في السعودية

قام حارس نادي الإتحاد السعودي فواز القرني، للدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي، قبل مواجهة فريقه أمام الإتفاق، سهرة أمس الأحد.

وظهر حارس “الإتي”، وهو يعانق مُحارب الصحراء، في لقطة إعتبرها السعوديون إعتذارا عما حدث للجزائري أمام الإتحاد الموسم الماضي.

وأقام صاحب الـ34 عاما الدنيا ولم يُقعدها، منذ أشهر مضت، بعدما شتم أحد لاعبي الإتحاد والدته المرحومة، مما أثار ضجة كبيرة حينها.

ويبدو بأن الأمور عادت الى نصابها، بعدما تحصل بطل إفريقيا على إعتذرا من جميع الأطراف التي أخطأت في حقه.

وفضل “الرايس” طي الصفحة، وبداية عهد جديد، خاصة وأنه ينال كل التقدير والإحترام منذ وصوله الى المملكة.