بالفيديو.. عوار يقوم بالتفاتة طيبة تجاه حكم مباراة روما و فروشينوني

قام الدولي الجزائري حسام عوار، أمس الأحد، بمساعدة حكم مباراة فريقه روما أمام فروشينوني في الجولة السابعة من الكالتشيو الإيطالي.

فبعد أن سقط الحكم ماتيو ماركيتي على أرض الملعب في الدقيقة 86 من عمر المواجهة بعد أن اصطدم بلاعب الخضر حسام عوار.

وليقوم الأخير بمساعدته على النهوض لاستئناف اللقاء، من خلال تقديم تمرين التمدد ليتخلص الحكم من الشد العضلي الذي كان يعاني منه.

للإشارة، شارك الدولي الجزائري في مواجهة روما أمام الضيف فروشينوني في آخر 5 دقائق من اللقاء، وإنتهت بفوز فريق العاصمة بثنائية نظيفة.