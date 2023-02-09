بالفيديو..عون إنقاذ جزائري يخرج طفلا تركيا من الأنقاض ويجهش بالبكاء

أحدث عون إنقاذ جزائري ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أجهش بالبكاء. لحظة إخراجه طفلا من تحت الأنقاض في تركيا.

ونشرت الحماية المدنية الجزائرية على صفحتها الرسمية بفيسبوك فيديو. يظهر لحظة دخول أحد أعوان فريق الإنقاذ الجزائري تحت الأنقاض لإخراج الطفل.

وبعد دخوله تحت الأنقاض بدأ عون الحماية الجزائرية في التكلم مع الطفل. قائلا له “بي بي، أيا وليدي، أيا عمري، أيا حبيبي، أعطيني يدك”.

وبعد إخراجه من تحت الأنقاض، حضن عون الإنقاذ الجزائري، الطفل، وأجهش بالبكاء.