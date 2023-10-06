بالفيديو.. غزال حاسم للمرة الثالثة في آخر 4 لقاءات

واصل الدولي الجزائري، رشيد غزال، تقديم عروضه القوية رفقة ناديه بيشكتاش التركي، بعدما عاد سبتمبر الماضي من إصابة حرمته من بداية الموسم الجديد.

وخطف غزال، الذي شارك أساسيا في هزيمة فريقه المفاجئة أمس الخميس، أمام الضيف لوغانو السويسري بثلاثية مقابل هدفين الأنظار بمستوياته الكبيرة.

ونجح لاعب الخضر، في تقديم تمريرة حاسمة لزميله الكاميروني. فينسيت أبو بكر، وهي الثالثة على التوالي في آخر 4 لقاءات لعبها مع بيشكتاش.

وقام مدرب النادي التركي، غونيش سينول، باستبدال غزال، في الدقيقة 67 من اللقاء، حينما كان بيشكتاش متقدما بثنائية نظيفة. لحساب الجولة الثانية من مجموعات “المؤتمر الأوروبي”. قبل أن ينجح لوغانو، في تحقيق “ريمونتادا” مثيرة بتسجيله 3 أهداف في آخر 9 دقائق.