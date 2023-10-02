غزال يبصم على التمريرة الحاسمة الثانية هذا الموسم

قاد الدولي الجزائري رشيد غزال، أمس الأحد، فريقه بيشكتاش التركي لتحقيق الفوز الثاني هذا الموسم برسم مواجهة كونيا سبور في الجولة السابعة من البطولة المحلية.

وعرفت المواجهة التي إنتهت بفوز بشكتاش بثنائية، مشاركة لاعب الخضر غزال كبديل بداية من الدقيقة 59 من الشوط الثاني.

وساهم في تحقيق الفوز الرابع هذا الموسم لصالح فريقه والإرتقاء للمركز الرابع في البطولة التركية، بعد أن بصم غزال على تمريرة الهدف الثاني لصالح فريقه بعد 4 دقائق من دخوله، ونال علامة 7.1 في اللقاء.

يجدر الإشارة، بتمريرته الحاسمة في مواجهة الأمس، يكون غزال قد وصل للأسيست رقم 29 في الدوري التركي منذ إنضمامه لبشكتاش منذ موسم 2020.2021.