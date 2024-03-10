بالفيديو.. غوارديولا يبرر للاعبه دي بروين عند استبداله

التقطت عدسات الكاميرات في مباراة مانشستر سيتي و ليفربول حوار للمدرب الملقب بالفيلسوف بيب غوارديولا ولاعبه دي بروين عند القيام استبداله.

وقالت قناة “بيان سبورتس” القطرية، أن المدرب بيب غوارديولا قام بالتبرير للاعبه “المثير للجدل” عند القيام باستبداله الذي ينال تعامل خاص معه عكس عدد كبير من اللاعبين الحاليين لـ “السيتيزنس”.

و يعتبر اللاعب ديبروين ضمن أبرز اللاعبين الذين يملكون عصبية زائدة في التعامل مع زملائه وحتى مع مدربه الذي كان له أي اخر عندما يلعب في تشكيلته الدولي الجزائري رياض محرز.