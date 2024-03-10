بالفيديو.. غوارديولا يبرر للاعبه دي بروين عند استبداله
بقلم عزبز طالبي
التقطت عدسات الكاميرات في مباراة مانشستر سيتي و ليفربول حوار للمدرب الملقب بالفيلسوف بيب غوارديولا ولاعبه دي بروين عند القيام استبداله.
وقالت قناة “بيان سبورتس” القطرية، أن المدرب بيب غوارديولا قام بالتبرير للاعبه “المثير للجدل” عند القيام باستبداله الذي ينال تعامل خاص معه عكس عدد كبير من اللاعبين الحاليين لـ “السيتيزنس”.
و يعتبر اللاعب ديبروين ضمن أبرز اللاعبين الذين يملكون عصبية زائدة في التعامل مع زملائه وحتى مع مدربه الذي كان له أي اخر عندما يلعب في تشكيلته الدولي الجزائري رياض محرز.
😅 غوارديولا يبرر لدي بروين عن سبب استبداله
✍️ برأيك هل تأثر أداء السيتي بعد خروجه؟#الدوري_الانجليزي_الممتاز | #ليفربول_مانشستر_سيتي#PremierLeague | #LIVMCI pic.twitter.com/BvIcd8Xn3j
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 10, 2024
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