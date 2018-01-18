بالفيديو.. غولام يعود للتدريبات الجماعية لـ”نابولي”

الرياضة
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بالفيديو.. غولام يعود للتدريبات الجماعية لـ”نابولي”
بقلم أمير بهلول

أخيرا وبعد طول غياب، عاد الدولي الجزائري “فوزي غولام” للتدريبات الجماعية لنادي نابولي لأول مرة بعد مرور 3 أشهر عن الإصابة التي تعرض لها.

عودة غولام السريعة كانت نتيجة عمل كبير قام به الطاقم الطبي لنادي نابولي وأيضا من اللاعب نفسه.

كما رحب به جميع اللاعبون في التدريبات وعلامات السرور بادية على وجهوهم.

كما نشر حساب نادي نابولي عبر التويتر “فيديو” للاعب الجزائري وهو يتدرب بالكرة رفقة زملائه.

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