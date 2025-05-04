بالفيديو.. غويري يعزز رصيده التهديفي في الليغ 1

عاد الدولي الجزائري أمين غويري، اليوم الأحد، إلى ممارسة هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف بطريقة جميلة خلال مواجهة فريقه أولمبيك مارسيليا و نادي ليل في قمة الليغ 1.

وافتتح امين غويري باب التسجيل في المباراة المثيرة، بعد تمريرة دقيقة من المتألق أدريان رابيو.

كما عرفت المباراة تألق اسماعيل بن ناصر، وهو الذي سيطر على خط الوسط ونجح في استعادة عدد كبير من الكرات لصالح “لوام”، في اللقاء الذي تلقى فيه بطاقة صفراء في الدقيقة 28 .

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