بالفيديو.. فاينورد يقدم لاعبه الجديد زروقي بطائرة هليكوبتر
بقلم فيصل زيان بوزيان
قدم نادي فاينورد روتردام بطل الدوري الهولندي، أمس الأحد، لاعبه الجديد الدولي الجزائري رامز زروقي، للجماهير بطريقة فريدة من نوعها.
ونشر النادي الهولندي، اليوم الإثنين، فيديو يوثق لحظات تقديم اللاعبان الجديدان زروقي وتوماس فان دان بيلت، باستخدام طائرة الهيلكوبتر، واللذان لقيا ترحيبا حارا من الجماهير.
يجدر الإشارة، انضم لاعب الخضر رامز زروقي لنادي فاينورد بعقد مدته 4 سنوات، قادما من نادي توينتي.
‘Een mooie ervaring en een warm welkom’
Zerrouki & Van den Belt over hun entree per helikopter:#FeyenoordFestival
— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 17, 2023
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