إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو.. فاينورد يقدم لاعبه الجديد زروقي بطائرة هليكوبتر

بقلم فيصل زيان بوزيان
بالفيديو.. فاينورد يقدم لاعبه الجديد زروقي بطائرة هليكوبتر
  • 562
  • 0

قدم نادي فاينورد روتردام بطل الدوري الهولندي، أمس الأحد، لاعبه الجديد الدولي الجزائري رامز زروقي، للجماهير بطريقة فريدة من نوعها.

ونشر النادي الهولندي، اليوم الإثنين، فيديو يوثق لحظات تقديم اللاعبان الجديدان زروقي وتوماس فان دان بيلت، باستخدام طائرة الهيلكوبتر، واللذان لقيا ترحيبا حارا من الجماهير.

يجدر الإشارة، انضم لاعب الخضر رامز زروقي لنادي فاينورد بعقد مدته 4 سنوات، قادما من نادي توينتي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/Ouycw
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر