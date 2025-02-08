بالفيديو.. فرحة هيستيرية للاعبي مولودية الجزائر بعد التتويج بكأس السوبر

أطلق لاعبو مولودية الجزائر العنان لأفراحهم عقب صعودهم منصة التتويج بملعب 5 جويلية الأولمبي لرفع الكأس الممتازة الرابعة في تاريخ النادي.

و رفع القائد أيوب عبد اللاوي الكأس الممتازة أمام أعين لاعبين من الجيل الذهبي على غرار صالح عصاد وفوزي موسوني وعدد من اللاعبين.

كما أظهر لاعبو المولودية فرحتهم الكبيرة في حظور الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش الذي قد يقرر الاستنجاد بعدد منها خلال التحديات القادمة للمنتخب اللوطني في تصفيات كأس العالم القادمة.

إلى جانب ذلك، شهدت منصة الاحتفالات التي وضعت بالمستطيل الأخضر لملعب 5 جويلية الأولمبي تواجد عدد كبير من محبي الفريق العاصمي بما فيهم رئيس مجلس الإدارة حاج حكيم رجم، الذي أبى ان يشارك لاعبيه الفرحة الكبيرة.

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