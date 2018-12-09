بالفيديو..فروجي: ” لا يوجد أمر مستحيل في عالم كرة القدم”

أكد المدرب الفرنسي لفريق إتحاد العاصمة تيري فروجي أن فريقه قادر على العودة في النتيجة في مباراة الغد أمام المريخ السوداني بالرغم من الهزيمة الثقيلة التي تلقاها في مباراة الذهاب برباعية كاملة.

ونشط المدرب فروجي ندوة صحفية صبيحة اليوم بالمركب الأولمبي محمد بوضياف أين تحدث عن المباراة التي تجمع فريقه أمام المريخ السوداني في إطار إياب الدور ال من منافسة البطولة العربية للأندية الأبطال قائلا:

“لقد خسرنا ينتيجة ثقيلة في الشوط الأول من مباراة الذهاب، إلا أننا فزنا بالشوط الثاني، ويتبقى أمامنا شوطين آخرين يوم غد من أجل العودة في النتيجة”.

وأضاف: “في تاريخ كرة القدم من الصعب العودة، وبالنسبة للبعض يرونها مستحيلة، لكن في عالم كرة القدم كل شيء ممكن ولا يوجد شيء مستحيل”.