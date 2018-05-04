بالفيديو.. فلسطينيون يحرقون موقع كرم أبو سالم الحدودي بغزة

اقتحم العشرات من الشبان الفلسطينيين، مساء اليوم ، السياج الأمني المحيط بقطاع غزة وصولا إلى موقع كرم أبو سالم العسكري وإضرام النار فيه.

الشبان، الذين شاركوا في تظاهرة “مسيرة العودة الكبرى”، استطاعوا إشعال النيران في بعض الغرف داخل الحاجز.

الذي يقع في الجانب الصهيوني من معبر كرم أبو سالم شرقي رفح، فيما قام بعضهم بالاستيلاء على أجهزة حاسوب وأوراق من الموقع.

كما تمكنوا من إضرام النيران في معبر كرم أبو سالم بواسطة طائرات ورقية حارقة.

وأظهرت بعض الفيديوهات، التي بثها نشطاء، الشبان وهم يسجدون على أرض الموقع، الذي تواجدوا بداخله لدقائق معدودة، وهم يهتفون فرحا.

ووصلت تعزيزات عسكرية صهيونية إلى المكان وأطلقت النار على الشبان، فأصيب عدد منهم بجروح مما دفعهم على مغادرة الموقع.

واصيب 431 فلسطينيا بالرصاص الحي والغازات السامة خلال قمع الاحتلال مسيرات العودة اليوم في قطاع غزة.