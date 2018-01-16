بالفيديو.. فيغولي يفقد أعصابه ويعتدي على لاعب بطريقة خطيرة

تسبب الدولي الجزائري، سفيان فيغولي في فوضى عارمة، خلال ودية بين “غالاتاساراي” ونظيره “توزلاسبور”، وقيامه بالإعتداء على أحد لاعبي المُنافس.

وظهر الجناح الطائر وهو يركض وراء، لاعب خطف منه الكُرة، ليضربه من الخلف بطريقة خطيرة جدا، على مُستوى أسفل الكاحل.

وتعرض “سوسو” للطرد المُباشر من طرف حكم اللقاء، ليُحاول بعدها لاعبو “توزلاسبور” الإنتقام لزميلهم، بعدما شعروا بأن الجزائري أراد إيذاءه.

وتعتبر هذه ثاني مرة يتسبب فيها فيغولي في ثورة داخل مُباريات فريقه، بعدما قام بسيناريو مُشابه، أكتوبر، أمام “طرابزون سبور”.