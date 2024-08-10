بالفيديو.. قادري حاسم مجددا رفقة كورتري البلجيكي

يواصل الدولي الجزائري، عبد القهار قادري، تقديم عروضه القوية رفقة ناديه كورتري البلجيكي، في النسخة الجديدة من الدوري المحلي.

ونجح خريج مدرسة أتليتيك بارادو، في تقديم كرة هدف لناديه. في المباراة الجارية حاليا أمام ديندر، ضمن الجولة 3 من “السوبر ليغا” البلجيكية.

وكان كورتري، متخلفا في ثنائية نظيفة، قبل أن ينفذ قادري، عند الدقيقة 39. ركنية محكمة في رأس زميله، تاكورو كانيكو، الذي لم يجد أي صعوبة، لوضعها في الشباك.

وتعد هذه التمريرة الحاسمة الثانية للاعب الخضر، هذا الموسم، بعد الأولى في انتصار ناديه بنتيجة 1-2، أمام مضيفه سيركل بروج، ضمن فعاليات الجولة الثانية من الدوري البلجيكي.