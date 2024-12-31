بالفيديو.. قندوسي ممررا حاسما في مواجهة دغموم

يواصل اللاعب الدولي الجزائري، أحمد قندوسي، تألقه في سماء الكرة المصرية، بألوان نادي سيراميكا كليوباترا، الذي يلعب له معارا من الأهلي المصري.

وشارك قندوسي، اليوم الثلاثاء، أساسيا كعادته، في مواجهة زميله السابق في وفاق سطيف. ولاعب المصري البورسعيدي، عبد الرحيم دغموم. برسم الجولة الـ 7 من الدوري المصري.

ونجح لاعب “الخضر”، في منح تمريرة هدف السبق لزميله زلاكة، في الدقيقة 54، وأُتيحت فرصة لسيراميكا، من أجل قتل اللقاء، في الدقيقة 72. غير أن اللاعب فخري لكاي، ضيّعها على مرتين بعدما صدها الحارس في الأولى، قبل أن يعدل رفقاء دغموم. النتيجة بعدها بـ 8 دقائق فقط، لتنتهي المباراة بهدف لمثله.

وبهذه التمريرة الحاسمة وصل قندوسي. إلى المساهمة التهديفية الـ 5 في 8 لقاءات هذا الموسم، ما بين الدوري وكأس مصر، بواقع هدف و4 تمريرات حاسمة.