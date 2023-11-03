بالفيديو.. قندوسي يسجل هدفا عالميا في الدوري المصري

سجل اللاعب الجزائري سيد أحمد قندوسي هدفا جميلا رفقة ناديه سيراميكا كليوباترا أمام نادي بيراميدز في البطولة المصري.

وتمكن اللاعب المعار من نادي الأهلي المصري من افتتاح باب التسجيل في المباراة في الدقيقة 21 التي تندرج ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري بملعب “المقاولون العرب”.

وكان قندوسي قد عاد إلى مستواه بشكل كبير بعدما مر بفترة فراغ لما كان ينشط في نادي القرن المصري. كما نال إشادة كبيرة من قبل الإعلام المصري عبر الصفحات الإلكترونية التابعة لهم.

ويسعى اللاعب السابق لوفاق سطيف للعودة إلى مستواه المعهود قبل نهاية إعارته إلى نادي سيراميكا.

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