بالفيديو.. قندوسي يواصل تألقه في سماء الكرة المصرية

عاد لاعب “الخضر” أحمد قندوسي، للتألق من جديد في الدوري المصري، بألوان نادي سيراميكا كليوباترا، الذي يلعب له معارا، للموسم الثاني تواليا، من الأهلي المصري.

وقاد قندوسي، ناديه سيراميكا، للعودة بـ 3 نقاط ثمينة، من مواجهته للمضيف طلائع الجيش، أمس الجمعة، بتسجيله الهدف الوحيد في اللقاء، عند الدقيقة 66. ضمن فعاليات الجولة الـ 8 من الدوري المصري.

وحظي الدولي الجزائري، بإشادة واسعة من الإعلام المصري. بفضل مستوياته الثابتة من مباراة إلى أخرى، وسط اجماع على أحقيته بمكانة أساسية في ناديه الأصلي، الأهلي المصري.

وبهدفه في مرمى طلائع الجيش، وصل قندوسي، للمساهمة التهديفية الـ 7 في 10 لقاءات هذا الموسم. بواقع هدفين و5 تمريرات حاسمة.

بينما بصم لاعب وفاق سطيف السابق، على 20 مساهمة الموسم المنقضي، في 33 مباراة مع سيراميكا كليوباترا، بتسجيله 11 هدفا وصناعة 9 آخرين.

جملة فنية تتدرس 😎👌 أحمد القندوسي يسجل الهدف الأول لسيراميكا أمام طلائع الجيش 🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/xw1TwzZwu8 — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 10, 2025



في الموسم الماضي، شارك اللاعب الجزائري في 33 مباراة مع سيراميكا كليوباتران سجل خلالهم 11 هدفًا وصنع 9.